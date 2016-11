Die andere Anfechtung

Die Reformation und das Judentum

09.12.2016, Köln/Stadtteile (epk). Die Reformatoren werden gefeiert als Kämpfer für

Glaubensfreiheit und Toleranz. Dass dieses Bild nicht ganz stimmt, zeigen die abfälligen Äußerungen führender Reformatoren über das Judentum. Ein Seminar der Melanchthon-Akademie gibt einen Überblick zum Verhältnis von Reformation und Judentum, fragt nach den Gründen antijüdischer Haltung und stellt positive Ansätze vor. Seminarbeginn ist am Freitag, 9. Dezember, von 17 Uhr bis 22 Uhr, zur Fortsetzung trifft man sich am Samstag, 10. Dezember, von 9 bis 13 Uhr, in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b. Die Teilnahme kostet 25 Euro.





