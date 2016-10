Zu den Quellen mit leichtem Gepäck?

Die Reformation als Bibel- und Bildungsbewegung für alle

04.11.2016, Köln/Stadtteile (epk). „Nun fühlte ich mich ganz und gar neugeboren und

durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten“, schreibt Martin Luther im Rückblick auf seine biblische Entdeckung der Gerechtigkeit Gottes. Warum Luther sich beim Bibellesen wie neugeboren fühlte und welche Nebenwirkungen sich in der Reformation dabei einstellten, wird unter anderem am Beispiel der „Leichten Sprache“ vergegenwärtigt. Das Seminar der Melanchthon-Akademie findet am Freitag, 4. November, von 17 bis 22 Uhr, und am Samstag, 5. November, von 9 bis 13 Uhr, im Kartäuserwall 24b statt. Die Referenten sind Pfarrer Dr. Rainer Fischer, Pfarrer Dr. Martin Bock und Anne Leichtfuß. Die Teilnahme kostet 25 Euro.



