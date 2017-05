Gemeindeleben

Kölner Ökumenischer Brückenweg 2017

Weg beendet das Projekt „Mit Psalmen Brücken bauen“

05.06.2017, Köln/Stadtteile (epk). Einen ökumenischen Brückenweg unter dem Motto „Mit Psalmen Brücken bauen“ veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Köln (ACK) am Pfingstmontag, 5. Juni 2017, von 15 bis 18 Uhr. Mit dieser Aktion endet das auf zwei Jahre angelegte ökumenische Projekt „Mit Psalmen Brücken bauen“, das mit zahlreichen innerstädtischen Projekten das Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ eingeläutet hat. Dazu gehörten die Ausstellung „Lebensraum Psalmen“ im Domforum, in der Antoniterkirche und in St. Peter, das jüdisch-christliche Musikprojekt „Tehillim“ in der Melanchthon-Akademie und der Trinitatiskirche und die ökumenische Mitmachausstellung für Jugendliche in St. Johann Baptist (CRUX) und im Haus der Evangelischen Kirche.



