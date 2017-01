Gemeindeleben

„Vom Konflikt zur Gemeinschaft“: Neujahrsgottesdienst der ACK

Gemeinsames Reformationsgedenken im Jahr 2017 - mit Dr. Theodor Dieter und Joachim Frank

22.01.2017, Köln/Stadtteile (epk). Auch in diesem Jahr lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Köln (ACK) zu einem Neujahrsgottesdienst ein. Der ökumenische Gottesdienst unter dem Motto „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ beginnt am Sonntag, 22. Januar, um 18 Uhr in der Kirche St. Aposteln am Neumarkt. In einer Dialogpredigt nähern sich der katholische Theologe Joachim Frank, Chefkorrespondent des „Kölner Stadt-Anzeiger“, und der evangelische Theologe Professor Dr. Theodor Dieter, Direktor des Institutes für Ökumenische Forschung, dem gewählten Thema an. Die gemeinsame Feier von Papst Franziskus und Vertretern des Lutherischen Weltbundes am 31. Oktober 2016 in schwedischen Lund nimmt die ACK zum Anlass, 500 Jahre nach Luthers Thesenanschlag von einem „unumkehrbaren Weg zwischen evangelischen und katholischen Christen“ zu sprechen. Die ACK hat diesen Weg zu ihrem eigenen Thema gemacht: mit Veranstaltungen zur „Heilung der Erinnerungen“ und mit dem Projekt „Mit Psalmen Brücken bauen“, das am Pfingstmontag 2017 im ökumenischen Brückenweg durch die Stadt mündet. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernimmt der Ökumenische Musikkreis Musica Vita aus Pulheim.



Kontakt:

Dr. Martin Bock

Telefon 0221/93 18 03-18

www.oekumene-koeln.de